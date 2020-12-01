Нарек Саркисян признал обвинения, выдвинутые против него

Нарек Саркисян, племянник третьего президента Армении Сержа Саркисяна, принимает выдвинутые против него обвинения. Как сообщает Арменпресс, прокурор Арам Арамян представил обвинительное заключение по уголовному делу.

Согласно обвинительному заключению, Нареку Александровичу Саркисяну предъявлено обвинение в том, что он при невыясненных по делу обстоятельствах и в невыясненный период времени незаконно приобрел у неизвестного лица и хранил 168 патронов различного калибра, являющихся боеприпасами, в квартире 14 дома 11 по улице Туманяна города Ереван. Затем, Нарек Саркисян, поместив их в сумки, просил не осведомленного о его преступных намерениях Артема Айрапетовича Петросяна, перенести эти сумки и сохранить их в предварительно арендованной им квартире по адресу Арама 82 - 84. Сумки во время перевозки по указанию, полученному от Нарека Саргсяна 25.06.2018 г. через Артема Петросяна, Владимиром Шагинянцом и Серобом Саакяном из 68-ой квартиры дома 82 - 84 по улице Арами в Ереване были обнаружены сотрудниками Службы национальной безопасности Армении.

Нареку Саркисяну предъявлены и другие обвинения.

Нарек Саркисян подал ходатайство о рассмотрении дела в ускоренном порядке. Судья Ваге Мисакян представил особенности ускоренного судебного разбирательства. Суд отложил решение по ходатайству. Следующее заседание состоится 24 декабря в 14:00.

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