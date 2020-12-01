Родные пропавших без вести военнослужащих требуют встречи с министром обороны

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства обороны Армении, родители и родные военнослужащих, пропавших без вести во время второй Арцахской войны, требуют встречи с министром обороны Вагаршаком Арутюняном.

Ранее родители и родственники пропавших без вести военнослужащих провели акцию протеста перед воинской частью Эчмиадзина, требуя от властей провести поисковые работы на участке Зангелана. Родители не могут понять, почему до сих пор на этом участке не проведены поисковые работы и почему процесс так затягивается. Начальник штаба воинской части Эчмиадзина Камо Малхасян вышел к родителям и заверил их, что сегодня или завтра работы будут проведены.

Родственники пропавших без вести военнослужащих провели акцию протеста и перед посольством России в Ереване. Сотрудник посольства сообщил родственникам пропавших без вести военнослужащих, что они в этом направлении приложат все усилия.