Штаб Трампа готовится представить свидетельства нарушений на выборах в Неваде

Представители штаба действующего президента США, республиканца Дональда Трампа представят на этой неделе свидетельства нарушений при голосовании на выборах главы государства в штате Невада. Об этом сообщила в понедельник в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Штат, за которым следует пристально следить на этой неделе, это Невада, - указала она. - Суд разрешил нам представить свидетельства очевидцев". По словам Макинэни, показания свидетелей предполагаемых нарушений, на которых настаивают сторонники Трампа, "будут заслушаны в суде в Неваде в среду и четверг".

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.