Обнаружена пропавшая без вести 24-летняя Анаит Месропян
10:48, 1 Декабрь, 2020
С 29 октября отделение Малатии Полиции Армении, в качестве пропавшей без вести разыскивало 24-летнюю Анаит Месропян.
Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.
В результате разъяснительной работы сотрудников отделения Малатии 30 ноября в 12:00 в отделение явилась сама А. Месропян и сообщила, что во время отсутствия она находилась в разных областях Армении.
Ведется следствие.
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