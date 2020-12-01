В национальном парке “Аревик” камеры видеонаблюдения сняли кавказского леопарда
10:41, 1 Декабрь, 2020
В результате мониторинга, проведенного ГНКО “Биосферный комплекс Зангезур”, Министерством окружающей среды Армении и Армянским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF), камеры видеонаблюдения в национальном парке “Аревик” вновь сняли кавказского леопарда.
Как передает Арменпресс, Министерство окружающей среды сообщает, что кавказский леопард зарегистрирован в Красной книге животных Армении и классифицируется как вид “находящийся в критическом состоянии”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен