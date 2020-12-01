Центральный банк Армении ставку рефинансирования за год снизил на 1,25%

Центральный банк Армении ставку рефинансирования с 4 квартала 2019 года по 3 квартал 2020 года снизил на 1,25%. На конец сентября текущего года она составила 4,25%. Как сообщили Арменпресс в Центральном банке Армении, об этом говорится в отчете о выполнении программы денежно-кредитной политики за указанный период.

В отчете сказано, что в течение года, предшествующего четвертому кварталу 2020 года, в Армении сохранялась низкая инфляционная среда, которая была обусловлена как факторами спроса, так и предложения. В частности, в 4 квартале 2019 года и в 1 квартале 2020 года правительство Республики Армения проводило определенную сдерживающую фискальную политику, и в основном дефляционные эффекты передавались из внешнего мира. “Низкому уровню инфляции способствовали и изменения в конкурентной среде, наблюдаемые на ряде товарных рынков. Это смещение спроса с краткосрочного потребительского рынка на долгосрочный рынок потребительских товаров”, - говорится в отчете, добавляя при этом, что за этот период был зафиксирован относительно высокий рост частного потребления, обусловленный, в основном, положительным воздействием кредитования со стороны финансового сектора.

В отчете говорится, что во 2 - 3 кварталах 2020 года возникли значительные дефляционные факторы, в основном вследствие пандемии COVID-19, разразившейся и в мире и в Армении в начале года, и изменений в поведении, предпринятых в результате мер, принятых для ее предотвращения. В сложившейся ситуации, несмотря на осуществление существенно стимулирующей налоговой и бюджетной политики, зафиксировано значительное снижение экономической активности и валового спроса, в основном обусловленное обстоятельствами сокращения частного потребления и отсрочки инвестиций в условиях большой неопределенности, связанной с экономическими перспективами. Чтобы нейтрализовать дефляционное давление и приблизить инфляцию к целевому показателю в течение прогнозируемого трехлетнего срока, Центральный банк увеличил размер денежно-кредитного стимулирования в течение указанного периода, постепенно снижая ставку рефинансирования в общей сложности на 1,25 процентных пункта. На конец сентября 2020 г. он составлял 4,25% “, - говорится в отчете ЦБ.

По мнению Центрального банка, 12-месячная инфляция должна была оставаться низкой в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной перспективе должна была стабилизироваться около целевого показателя 4%. В сентябре 2020 года 12-месячная инфляция составила 1,4%.