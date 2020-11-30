Министр обороны Армении принял посла РФ

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 30 ноября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, посол Копыркин поздравил Вагаршака Арутюняна с вступлением в должность министра обороны Армении.

В ходе встречи стороны высоко оценили динамику армяно-российского союзнического сотрудничества, политический диалог, а также эффективное сотрудничество в оборонной сфере.

Министр обороны Армении особо подчеркнул направленные на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, повышение эффективности миротворческой миссии в Арцахе роль и усилия Российской Федерации в рамках реализации положений подписанного 10 ноября заявления..

Стороны также обсудили деятельность созданного в Нагорном Карабахе Российского межведомственного гуманитарного центра по возвращению беженцев, восстановлению гражданской инфраструктуры, поиску погибших, пленных и пропавших без вести, а также деятельность различных гуманитарных организаций.