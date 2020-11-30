Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
18:06, 30 Ноябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным по инициативе последнего.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, господин Мишустин проинформировал, что исходя из эпидемической ситуации, он обратился в Евразийскую экономическую комиссию о проведении запланированного на 4 декабря в Москве очередного заседания Евразийского межправительственного совета в дистанционном режиме.
Собеседники обсудили также ряд вопросов, касающихся повестки армяно-российских союзнических отношений.
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