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Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным по инициативе последнего.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, господин Мишустин проинформировал, что исходя из эпидемической ситуации, он обратился в Евразийскую экономическую комиссию о проведении запланированного на 4 декабря в Москве очередного заседания Евразийского межправительственного совета в дистанционном режиме.

Собеседники обсудили также ряд вопросов, касающихся повестки армяно-российских союзнических отношений.


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