Начальник полиции Армении направил послание по случаю Дня полиции Республики Арцах

Начальник полиции Армении Ваге Казарян направил послание по случаю Дня полиции Республики Арцах. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в послании говорится:

“От имени коллегии полиции Республики Армения и от себя лично поздравляю с Днем полиции Республики Арцах.

Полицейские Арцаха всегда на передней линии борьбы с преступностью, как находились на передовой во время Освободительной войны, и в эти тяжелейшие дни они кладут свою жизнь на алтарь защиты отечества.

Неоценим вклад полицейских Арцаха в укрепление законности и защиту прав граждан.

Убежден, что Полиция Республики Арцах и дальше будет выполнять свою миссию во имя Родины и народа.

Еще раз поздравляю и желаю плодотворной работы и достижений!”