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Начальник полиции Армении направил послание по случаю Дня полиции Республики Арцах

Начальник полиции Армении направил послание по случаю Дня полиции Республики Арцах

Начальник полиции Армении Ваге Казарян направил послание по случаю Дня полиции Республики Арцах. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в послании говорится:

“От имени коллегии полиции Республики Армения и от себя лично поздравляю с Днем полиции Республики Арцах.

Полицейские Арцаха всегда на передней линии борьбы с преступностью, как находились на передовой во время Освободительной войны, и в эти тяжелейшие дни они кладут свою жизнь на алтарь защиты отечества.

Неоценим вклад полицейских Арцаха в укрепление законности и защиту прав граждан.

Убежден, что Полиция Республики Арцах и дальше будет выполнять свою миссию во имя Родины и народа.

Еще раз поздравляю и желаю плодотворной работы и достижений!”


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