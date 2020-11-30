“Алашкерт” обыграл “Ван”
16:02, 30 Ноябрь, 2020
14-й тур чемпионата Армении по футболу начался матчем “Алашкерт” - “Ван”.
Арменпресс передает, матч “Алашкерт” - “Ван”, состоявшийся в Ереване, завершлся со счетом 2:1 в пользу “Алашкерта”. Единственный гол команды Чаренцавана забил Арегин Киракосян. Мячи “Алашкерта” забили Александр Глишич и Давид Давидян.
После этой победы “Алашкерт” закрепил свою позицию в верхней части турнирной таблицы, “Ван” занимает 7-е место.
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