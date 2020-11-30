Из зоны боевых действий вынесено более 600 тел погибших военнослужащих

Президент Арцаха Араик Арутюнян и командующий контингентом России, осуществляющим миротворческую миссию в Арцахе, Рустам Мурадов встретились с группой родственников без вести пропавших и оказавшихся в плену военнослужащих.

Как передает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня состоялась очередная встреча с группой родственников без вести пропавших и оказавшихся в плену военнослужащих, в которой приняли участие командующий контингентом России, осуществляющим в Арцахе миротворческую миссию, Рустам Мурадов и директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Карен Саркисян.

Представив интенсивность осуществляемых гуманитарных работ, я отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с ГСЧС, с арцахским офисом Международного комитета Красного Креста и с российскими миротворцами за этот период из зоны конфликта было вынесено более 600 тел погибших военнослужащих, работы продолжаются”, - написал Арутюнян.

Арутюнян отметил, что в эти дни на самом высоком государственном уровне прилагаются все усилия для выяснения судеб всех без вести пропавших соотечественников.