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Премьера песни “Орор” в исполнении “Ладанивы”

Премьера песни “Орор” в исполнении “Ладанивы”

Французская группа “Ladaniva”, чьи интерпретации армянских народных песен принесли группе признание и в Армении, представила поклонникам песню “Oror”. Клип песни уже в сети.

Как сообщает Арменпресс, автором текстов и музыки является “Ладанива”.

Основатели группы - солистка Жаклин Багдасарян и Луи Томас. Остальные участники группы – французы, они регулярно меняются. “Ладанива” уже представила любителям музыки свои интересные обработки ряда армянских песен, которые получили новое дыхание.


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