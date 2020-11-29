Находящийся с частным визитом в Москве президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями армянской общины России.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, участники встречи хотели непосредственно от президента Армении получить информацию о последних событиях вокруг Арцаха, ситуации в Армении и путях выхода из этой ситуации.

«Эти дни чрезвычайно тяжелые для всех нас, - сказал в своем выступлении президент Армен Саркисян. - Как президент, я обязан разговаривать с людьми, где бы они ни находились. У каждого из нас огромная боль в сердце и мыслях, каждый принимает эту боль и трудности и несет их в себе. Эта боль - не только для жителей Арцаха или Армении, это для всех нас». Президент Армении сообщил, что перед приездом в Москву он посетил ряд арабских стран и встретился с представителями армянской общины. «Когда мы встречались, везде, в каждом сообществе, мы разделяли эту боль, у многих был гнев, были требования. Президент обязан выслушать всех, поделиться своими наблюдениями», - сказал президент Саркисян, подчеркнув, что боль и потери слишком велики не только для большей части Арцаха, но и для тысяч молодых армян - много раненых, огромные трудности.

Президент Армении повторил, что мы должны встать на ноги, и это возможно, если мы пожмем друг другу руки, забудем о наших разногласиях, не будем делиться на белых и черных, поймем, что все мы армяне, разные, мультиидеологические. "Все наши друзья сожалеют о том, что мы проиграли войну, но все будут уважать нас, только если после этого мы сможем встать на ноги и пойти дальше - с мыслями, полученными после этого поражения, сможем извлечь уроки, проанализировать ошибки, восстановить страну, которой мы все гордимся, построить армию - победоносную".

Участники встречи обратились к президенту республики с различными вопросами. Высказывались опасения по поводу войны, ее хода и содержания подписанного в заключение документа. Было также отмечено, что нынешняя власть должна уйти, потому что происходящее в Армении - это национальная катастрофа. Было сказано, что есть недоверие к правительству с точки зрения того, чтобы поставить страну на ноги, тем более что само правительство признает, что допустило ошибки, неправильно оценило ситуацию.

Было упомянуто недавнее предложение президента республики о проведении внеочередных парламентских выборов, а до этого должно быть сформировано правительство национального согласия. Также было выражено недовольство президентом, президентским институтом, но в то же время отмечалось, что это единственный институт власти в Армении, который четко выразил свою позицию, призывая правительство подать в отставку. Говорили, что во время войны диаспора проявила беспрецедентное единство и преданность, теперь она глубоко разочарована, особенно когда видит, что неопределенность продолжается, нет четкого плана выхода из кризиса. Бытует мнение, что отставка правительства и формирование правительства согласия станет стимулом для восстановления доверия. Также было внесено предложение об углублении отношений с Россией.

Отвечая на вопросы, которые ему задавали – зачастую эмоционально, президент сказал, что, осознавая огромную боль утраты и колоссальный масштаб несчастья, он понимает чувства, гнев и критику людей. «Наша молодежь - настоящие герои. Погибли тысячи людей, это трагедия. У нас много раненых. Ситуация в больницах очень серьезная, сейчас на коронавирус уже никто не обращает внимания».

Президент сказал, что мы проиграли несколько войн. «Во-первых, демографическая война. После соглашения о прекращении огня 1994 года рост населения не наблюдался. Когда солдат стоит на границе, он постоянно смотрит, как там в тылу. Если пустота, трудно армянину - даже с очень сильным духом. «Этот регион должен был быть заселен», - сказал президент. По его словам, мы также проиграли информационную войну. «К этому серьезно готовились азербайджанцы и турки. Эта война продолжается и сегодня, они атакуют нас. А мы этим не занимались, поэтому проиграли. Сегодня в Армении мы нападаем друг на друга, вместо того, чтобы объединяться».

Президент республики также отметил, что 26 лет назад у нас действительно была самая мощная армия в регионе. «Мы построили армию из добровольцев, но в конце войны у нас ужу была регулярная армия. На тот момент наша армия технологически была лучше азербайджанской. В последующие годы Азербайджан потратил огромные суммы, чтобы стать сильнее, а мы все еще жили славой прошлого, поэтому в этой войне у них были дроны, а у нас нет. Следующая война будет с участием искусственного интеллекта». Президент сказал, что нужно заниматься наукой, новыми технологиями, образованием, чтобы не проиграть вновь.

Подводя итоги послевоенной ситуации в стране, Президент подчеркнул: «В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение - правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может вернуться позже. Предыдущие выборы были 2,5 года назад, когда страна была совсем другой, сейчас мы живем в другой стране.

Кризис нельзя оценить по количеству людей на площади. Во всяком случае, я не согласен с тем, что кризис нужно оценивать только по числу людей, собравшихся на площади. Если бы на площади вообще никого не было, значит ли это, что кризиса нет? Посмотрите вокруг, мы все в кризисной ситуации. Это кризис не страны, не государства, а нации - правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный. Не все вернутся в Карабах, некоторые останутся в Армении, кто о них позаботится или поддержит? Другими словами, прежде всего, мы должны признать, что у нас кризис, а значит, мы не сможем продолжать жить, как раньше. Армения уже другая страна. Другая даже по сравнению с Арменией, которая была 27 сентября.

Есть цивилизованный путь - досрочные выборы, правительство временного национального единства. Это не означает, что у каждой партии должен быть министр, но правительство формирует кто-то, уважаемый всеми, предпочтительно, чтобы это правительство было технократическим. Это правительство должно работать полгода - до новых выборов, когда народ снова даст мандат какой-то силе.

В этот период должен быть проведен референдум. Необходимо либо изменить Конституцию, либо сделать ее более гуманной».

Ссылаясь на то, что он узнал из прессы о подписании трехстороннего заявления по Арцаху, Армен Саркисян сказал: «Я считаю, что это разрушение государственности. Она была разрушена не в тот день, а годами. Самая большая боль для меня заключается в том, что за 2,5 года было использовано лишь около 5% моего потенциала. Не потому, что я не предлагал и не настаивал, а потому, что таковы наша Конституция и наше государство». Президент Саркисян заявил, что в действующей Конституции нет никаких рычагов сдержек и противовесов.

«Каждая конституция, будь то президентская или парламентская система правления, должна включать механизмы сдержек и противовесов, чтобы никто, будь то президент или премьер-министр, не принимал решения, которые по значению являются общенациональными и очень важными. Все это нужно сбалансировать. В нашей стране Конституция не сбалансирована».

Президент отметил, что, говоря о необходимости новых выборов, следует также подумать о референдуме, конституционных изменениях или усовершенствовании действующей Конституции. «Должен быть баланс между парламентом, правительством и« президентским институтом, - сказал он. - Я считаю, что даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом. В нашей стране все должности назначаются парламентом, но где баланс? Почему мы удивляемся, что имеем то, что имеем?»

Что делать дальше, что будет дальше? «С 10 ноября я приглашал к себе представителей всех политических сил, - сказал президент. - Есть площадка, где мы можем собраться, в первую очередь я, как президент, это предложил. У меня очень мало полномочий, но президентство на такой день и существует.

Возможно, согласно этой плохой Конституции, моя роль заключается в том, чтобы в такие дни помочь выйти из этой ситуации. В эти годы я всегда старался не нарушать требования Конституции. Я за эти два года не нарушил их исключительно за счет своих нервов».

Говоря о поддержке, которую оказывает диаспора, и об отношениях с ней в целом, президент Саркисян особо отметил, что у нашего народа только одна собственность, одно богатство - мы есть друг у друга. «Однако, согласно Конституции, для того, чтобы стать депутатом парламента Армении, человек должен иметь только гражданство Армении и проживать в Армении четыре года. Я могу перечислить двадцать талантливых врачей, которые могли бы стать министрами Армении. Мы сами построили берлинскую стену между Диаспорой и Арменией. Пришло время снести эту стену. Наша диаспора стала способом получать деньги: отправляйте деньги, а что будет дальше, как они будут потрачены, вас не касается. Мы дошли до этой точки. В конце концов, если мы продолжим так жить… да поможет нам Бог».

Касаясь вопроса о том, кто может стать следующим премьер-министром, президент отметил․ «Мы всегда связываем решение наших проблем с какой-то личностью. Это сидит в нас. Другими словами, когда кто-то становится министром, он думает, что министерство принадлежит ему, люди тоже думают, что оно принадлежит ему. Вот почему в нашей стране очень часто министерства работают не как институты, а как собственность человека. Страна не может выиграть войну, не имея сильных институтов.

Во время войны все учреждения должны работать вместе. Это не только Минобороны или Генштаб, все должны работать. А где наши институты? Сегодня мы видим, как много институтов у нас не работает, и если мы не изменим, они и не будут работать. Я или вы можем выдвигать кандидатов на пост премьер-министра, но решения не должны быть связаны с личностью. Особенно сейчас, когда будет временное правительство, если премьер согласится. У этого временного правительства должен быть план того, что оно будет делать.

Кто захочет стать премьер-министром? Посмотрите на этот огромный объем проблем, это большая ноша. Он должен быть честным человеком, и мы все должны ему помочь. Нет никого в мире, кто мог бы поднять эту страну в одиночку. Мы все должны работать вместе, у нас должен быть план и поддержка наших настоящих друзей, прежде всего России. Есть институт президента. Президент не хочет становиться премьер-министром, у меня нет амбиций, я ни для кого не конкурент. Я хочу, чтобы наша страна была стабильной, потому что если будет нестабильность, то завтра снова начнется война. Я вижу свою роль в том, чтобы помочь нашему обществу выйти из этой сложной ситуации», - сказал Армен Саркисян.

Говоря о преодолении кризиса, президент сказал, что наиболее важным вопросом является развитие экономики, потому что все остальные вопросы будут связаны с экономикой. «Необходимо построить современную экономику. Первым пунктом я бы назвал образование. Военная, медицинская сферы строятся на фундаменте образования, - сказал президент. - Армения должна продавать не только бренди, но и технологии. Будущее нашей страны связано с технологиями и сельским хозяйством. Безопасность пищевых продуктов также очень важна. Мы должны договориться с Россией о том, что наши студенты приезжают сюда учиться на тех же условиях, что и российские граждане, как это было во времена СССР.

Мы должны сотрудничать со всеми. Чтобы построить собственное, мы должны взять лучшее в мире. Для всего этого мы должны привлечь самых лучших, чтобы каждый армянин думал об Армении как о своем доме, чтобы наши новые программы не были просто словами».

Подводя итоги встречи, президент сказал, что она важна в первую очередь потому, что можно выслушать соотечественников. «Ответы на вопросы мы должны дать вместе, - сказал президент. - Нам всем сегодня сложно, нам всем нужно выходить из этой ситуации вместе. И это можно описать двумя основными словами: единство, достоинство. Мы можем проиграть войну, но мы не имеем права терять достоинство. Наша сила должна заключаться в том, чтобы в единстве встать на ноги в этих сложных условиях. У нас есть легенды, и самое худшее - когда начинаешь верить в придуманные тобой легенды. Это приводит к тому, что вместо того, чтобы строить армию, мы считаем, что у нас есть армия, мы начинаем верить, что у нас есть экономика - в том случае, когда у нас ее нет, мы начинаем верить, что у нас есть свободная пресса…»

На это выступление президента республики последовала реакция одного из участников встречи․ «Вы не представляете, сейчас мы все здесь разговариваем, а полчаса назад ереванская пресса писала, что вас встретили во дворе церкви, скандируя «предатель», и что на встречу с вами почти никто не пришел, а те, кто пришел, покинули встречу».

- Вы, наверно, знаете, кто такое пишет, - ответил Армен Саркисян.