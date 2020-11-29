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В отдельных регионах Армении идет снег, некоторые автодороги труднопроходимы

В отдельных регионах Армении идет снег, некоторые автодороги труднопроходимы

Дороги на территории Армении в основном проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, труднопроходимы.

Трасса Сисиан-Горис труднопроходима.

В Сюникской области - за исключением города Мегри, в городах Мартуни, Гавар Гегаркуникской области,  на поворотах Тигранашена Араратской области, в области Вайоц Дзор идет снег.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с осадками автодорога Степанцминда-Ларс закрыта  для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения  советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 

 

 

 


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