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Организаторы Токио-2020 выделят на проведение ОИ  дополнительно $1,9 миллиарда  

Организаторы Токио-2020 выделят на проведение ОИ  дополнительно $1,9 миллиарда  

Организационный комитет Летних Олимпийских игр в Токио предоставит дополнительные средства для покрытия текущих расходов на Игры.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает   японская газета Yomiuri.

Организаторы планируют выделить около 200 миллиардов иен ($1,9 миллиарда) на организацию и проведение Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Оргкомитет 32-х Олимпийских игр в Токио в 2021 году представил в Международный олимпийский комитет (МОК) программу по упрощению формата соревнований, что позволит сэкономить $284 миллиона.

Японская сторона предлагает сократить количество чиновников МОК на 10-15%. По мнению Оргкомитета, Токио будет примером в организации спортивных мероприятий в «пост-коронавирусную эпоху».

24 марта стало известно, что 32-е летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и уже бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. По предложению экс-премьер-министра, Бах согласился отложить Игры на год. В настоящее время известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и закончатся 8 августа.


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