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Какие футбольные матчи состоятся сегодня

Какие футбольные матчи состоятся сегодня

В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся следующие матчи регулярного тура.

Италия. Серия А

«Лацио» - «Удинезе» - 15:30

«Милан» - «Фиорентина» - 18:00

«Болонья» - «Кротоне» - 18:00

«Кальяри» - «Специа» - 21:00

«Наполи» - «Рома» - 23:45

 

Германия. Бундеслига

«Байер Леверкузен» - «Берта» - 19:30

«Майнц» - «Хоффенхайм» - 21:00

 

Англия. Премьер Лига

«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» - 18:00

«Челси» - «Тоттенхэм» - 20:30

«Арсенал» - «Вулверхэмптон» - 23:15

 

Испания. Ла Лига

«Барселона» - «Осасуна» - 17:00

«Хетафе» - «Атлетик» - 19:15

«Селта» - «Гранада» - 21:30

 

Россия. Премьер Лига

«Урал» - «Сочи» - 13:00

«Уфа» - «Тамбов» - 15:00

«Рубин» - ЦСКА - 17:30

«Спартак» - «Волгоград» - 20:00


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