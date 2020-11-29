Какие футбольные матчи состоятся сегодня
10:19, 29 Ноябрь, 2020
В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся следующие матчи регулярного тура.
Италия. Серия А
«Лацио» - «Удинезе» - 15:30
«Милан» - «Фиорентина» - 18:00
«Болонья» - «Кротоне» - 18:00
«Кальяри» - «Специа» - 21:00
«Наполи» - «Рома» - 23:45
Германия. Бундеслига
«Байер Леверкузен» - «Берта» - 19:30
«Майнц» - «Хоффенхайм» - 21:00
Англия. Премьер Лига
«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» - 18:00
«Челси» - «Тоттенхэм» - 20:30
«Арсенал» - «Вулверхэмптон» - 23:15
Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Осасуна» - 17:00
«Хетафе» - «Атлетик» - 19:15
«Селта» - «Гранада» - 21:30
Россия. Премьер Лига
«Урал» - «Сочи» - 13:00
«Уфа» - «Тамбов» - 15:00
«Рубин» - ЦСКА - 17:30
«Спартак» - «Волгоград» - 20:00
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