Вывод сирийских наемников из Нагорного Карабаха не включен в трехстороннее заявление: Лемуан

Вопрос вывода сирийских наемников из Нагорного Карабаха не включен в трехстороннее заявление, подписанное премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

«Есть вопросы, которые не отраженыв заявлении. Например, вопрос о выводе сирийских наемников из Нагорного Карабаха, а также вопрос о возможном будущем статусе Нагорного Карабаха. Есть проблемы, связанные со стабильностью и безопасностью, поэтому необходимо, чтобы переговоры продолжались в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Это желание, кстати, выразили как власти Армении, так и власти Азербайджана», - сказал Лемуан.

Госсекретарь МИД Франции отметил, что президент Эммануэль Макрон первым назвал вещи своими именами, отметив, что сирийские наемники были переброшены Турцией в зону нагорно-карабахского конфликта.

«Франция ожидает от Турции конкретных действий по выводу наемников из региона. А также Франция желает, чтобы ее европейские партнеры обсудили введение санкций против Турции. Разумеется, мы продолжимпоследовательны в этих политических вопросах, чтобы достичь результатов».