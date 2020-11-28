Премьер-министр Армении принял госсекретаря МИД Франции

Премьер-министр Никол Пашинян принял государственного секретаря министерства Европы и иностранных дел Французской Республики Жана-Батиста Лемуана и возглавляемую им делегацию, сопровождающую рейс гуманитарной помощи из Франции для армян Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи с госсекретарем Лемуаном премьер-министр высоко оценил контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил за предоставление гуманитарной помощи армянам Арцаха. “Мы благодарны дружественной Франции за правильное представление международному сообществу ситуации в Нагорном Карабахе и оказание гуманитарной помощи”, - отметил Никол Пашинян.

Госсекретарь Лемуан отметил, что в соответствии с духом армяно-французских дружественных отношений президент Франции подтвердил свое обязательство по оказанию последовательной гуманитарной помощи армянам Арцаха. С этой целью Франция направляет уже вторую гуманитарную миссию. Он отметил, что Франция готова содействовать сохранению армянского религиозного и историко-культурного наследия, перешедшего под контроль Азербайджана.

Собеседники подчеркнули важность оказания содействия со стороны международных гуманитарных организаций.

Затем премьер-министр встретился с членами сопровождавшей рейс с гуманитарной помощью Франции для армян Арцаха делегации.

Приветствуя членов делегации, Никол Пашинян отметил: “Уважаемые коллеги, я высоко ценю ту миссию, с которой вы прибыли. Мы всегда чувствовали поддержку дружественной Франции. Также особое значение для нас имеет деятельность армян Франции, которую они осуществляют в Армении. В этом смысле мы даже не сомневались, что армянская община Франции и вы поспешите оказаться рядом с Арменией и Арцахом. Хочу поблагодарить вас за эту миссию. Конечно, сейчас мы переживаем тяжелые времена, и я уверен, что при поддержке наших друзей и соотечественников, Армения и Арцах преодолеют эту непростую ситуацию”.

Жан-Батист Лемуан поблагодарил премьер-министра за теплые слова и представил членов делегации, в которую входят представители государственных, международных гуманитарных, частных организаций, армянской общины Франции, в том числе посол доброй воли Юрий Джоркаефф, а также руководство Фонда “Азнавур”.

Члены делегации подчеркнули, что Армения и Арцах могут полностью рассчитывать на поддержку Франции и армянской общины, что свидетельствует о тесной армяно-французской дружбе, которая будет продолжительной.

Премьер-министр поблагодарил членов делегации за теплые слова и выполненную работу и попросил передать его теплые приветствия и слова благодарности президенту Франции Эммануэлю Макрону.