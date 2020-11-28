Армен Саркисян отбыл в Российскую Федерацию с частным визитом
11:36, 28 Ноябрь, 2020
28 ноября Президент Республики Армения Армен Саркисян с частным визитом посетил столицу Российской Федерации Москву.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
Продолжая обсуждения с армянскими диаспорскими общинами, президент Саркисян проведет встречи с рядом представителей армянской общины и общинных структурРоссии, в ходе которых коснется последних событий вокруг Арцаха и ситуации в Армении.
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