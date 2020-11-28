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Армен Саркисян отбыл в Российскую Федерацию с частным визитом

Армен Саркисян отбыл в Российскую Федерацию с частным визитом

28 ноября Президент Республики Армения Армен Саркисян с частным визитом посетил столицу Российской Федерации Москву.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  Управление по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Продолжая обсуждения с армянскими диаспорскими общинами, президент Саркисян проведет встречи с рядом представителей армянской общины и общинных структурРоссии, в ходе которых коснется последних событий вокруг Арцаха и ситуации в Армении.

 


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