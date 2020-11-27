Советизация Армении сыграла большую роль в восстановлении армяно-российских союзнических отношений

Советизация Армении стала важным фактором в восстановлении союзнических связей с Россией, армяно-российского военно-политического союза.

Как передает Арменпресс, об этом во время интервью, посвященного выходу в свет брошюры "Советская Армения в исторической судьбе армянского народа", сказал Карен Хачатрян— доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института истории НАН Армении, ведущий специалист в области советской истории.

«Сто лет назад в эти дни в Республике Армения происходили судьбоносные события. Эти события в конечном итоге привели к распаду Первой Республики Армения и ее советизации. Сто лет назад осенью Турция вероломно вторглась в Республику Армения, и началась турецко-армянская война. К сожалению, в тот период Армения осталась без союзников и потерпела болезненные поражения, которые и способствовали падению первой Республики Армения», - сказал Карен Хачатрян.

По его словам, в то время единственным государством, которое смогло сдержать дальнейшее смертоносное продвижение Турции в Араратскую долину, была Советская Россия, с которой, к сожалению, первая Республика Армения не имела союзнических отношений.

«В конце концов, Красная Армия Советской России смогла, поих же словам, вбиться клином между кемалистской армией и Азербайджаном, потому что исторические факты – и в турецких, и и советских источниках, а также переписка известных большевиков доказывают, что кемалистская Турция стремилась уничтожить армянское государство исоединиться с Азербайджаном. Красная Армия, войдя на территорию Армении, способствовала тому, чтобы Армянский революционный комитет29 ноября 1920 года провозгласил об установлении советской власти в Армении. Но наши исследования показывают, что это был лишь первый шаг к Советской Армении.

Основные события произошли в течение нескольких ближайших дней. Я имею в виду армяно-российское соглашение от 2 декабря в Ереване, согласно которому,к честитогдашних армянских властей, они мирно оставили власть и передали ее представителям Советской России и Республики Армения. Таким образом, Армения была советизирована, а затем провозглашена Советская Социалистическая Республика, и начался исторический период второй Советской Республики Армения, который длился более 70 лет.Все эти годы были годами развития. Советизация использовалась и в плане восстановления армяно-российских союзнических отношений. Отныне в Армении должны были быть размещены советские войска. Советская Армения и Советская Россия становились союзниками в политическом и военном отношении», - сказал Хачатрян.