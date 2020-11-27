В Иране убили руководителя организации оборонных исследований

В Иране совершили покушение на руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде, в результате он погиб. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщило агентство ISNA, в социальных сетях появилась информация об убийстве ученого-ядерщика в провинции Тегеран. Им оказался Фахризаде. По данным агентства Fars, в городе Абсард на одной из улиц прогремел взрыв, была слышна стрельба.

"Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Врачи не смогли спасти Фахризаде, он скончался.

В Минобороны Ирана назвали произошедшее терактом.