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В места прежнего проживания вернулись уже около 19 тыс. жителей Нагорного Карабаха

В места прежнего проживания вернулись уже около 19 тыс. жителей Нагорного Карабаха

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан Республики Арцах в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 1,7 тыс. беженцев.

Всего же в места прежнего проживания вернулись уже около 19 тыс. жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.


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