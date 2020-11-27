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Для потребителей тариф на питьевую воду останется неизменным

Для потребителей тариф на питьевую воду останется неизменным

Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения установила тарифы на услуги снабжения питьевой водой и водоотвода (очистки сточных вод), оказываемые  своим клиентам ЗАО “Веолия Джур”. Как сообщает «Арменпресс», Комиссия по регулированию общественных услуг РА сообщает, что в 2021 году тариф на воду для потребителей останется неизменным - 180 драмов за кубометр.

Согласно расчетам комиссии по результатам тарифов на оказание услуг снабжения питьевой водой и водоотвода на 2021 год, включая и мониторинг фактического объема розничного водоснабжения, общая сумма розничных тарифов за каждый кубометр составила 178,247 драмов (с НДС), это меньше суммарной величины действующих тарифов на 1,753 драма / куб. м (включая НДС).

Учитывая, что к 2022 году планируется рост базисных тарифов на розничные услуги и с целью смягчения этого роста, офисом вице-премьера, Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения и компанией “Веолия Джур” была обсуждена разница между действующими в 2020 году тарифами на розничные услуги (180 драмов/куб. м, включая НДС) и тарифами, рассчитанными на 2021 год (после уточнения лицензии компании – 1.761 драмов/куб. м.

 Решения вступят в силу с 1 января 2021 года.


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