Азербайджан искусственно затягивает процесс обмена пленными и телами погибших: Омбудсмен Армении

Защитник прав человека Армении обращается к международному сообществу и решительным образом призывает, в особенности международные правозащитные организации, обратить внимание на то, что власти Азербайджана искусственно затягивают процесс обмена телами погибших и возвращения пленных армянской стороны, оказавшихся в Азербайджане во время, до и после военных действий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

"В обоснование данной цели власти Азербайджана утверждают с одной стороны, что обмен пленными состоится после окончания процесса обмена телами погибших, а с другой стороны, сам процесс обмена телами безосновательно затягивается. Такими действиями Азербайджан грубо нарушает основные требования, гарантированные Женевскими конвенциями. Очевидно, что данными действиями Азербайджан сознательно намерен создать в армянском обществе атмосферу неопределенности и напряженности, подорвать психологическую неприкосновенность общества, причинить душевные страдания семьям погибших и пленных военнослужащих. Наблюдения Защитника прав человека Армении свидетельствуют, что это результат организованной пропаганды ненависти, неотъемлемая часть скоординированной политики пыток и бесчеловечного обращения.

В частности, с 27 сентября 2020 года Защитник прав человека постоянно фиксировал, что нападения вооруженных сил Азербайджана на Армению и Арцах сопровождались пытками и бесчеловечным обращением, массовыми разрушениями мирных населенных пунктов, другими грубыми нарушениями прав человека, совершаемыми с привлечением наемных джихадистов и террористов, организованной пропагандой ненависти. На протяжении всех военных действий, а также после их окончания в средствах массовой информации и, особенно, в источниках азербайджанских социальных медиа постоянно публикуются видео и фотографии, на которых азербайджанские вооруженные силы оскверняют тела армянских военнослужащих, пытают и унижают захваченных в плен военнослужащих и гражданских лиц.

Все это сопровождается восхищенными азербайджанскими комментариями (доказательства этих выводов зафиксированы). Это неотъемлемая часть методов, используемых Азербайджаном, во время войны в сентябре-ноябре 2020 года. На протяжении всей войны было очевидно, что власти Азербайджана поощряют эти жестокости и унижения, имея перед собой цель разжечь в Азербайджане ненависть и вражду по отношению к этническим армянам и героизировать тех, кто совершал данные деяния. Результаты исследований Защитника прав человека подтверждают, что эти порочные явления, никоим образом не укладывающиеся в человеческое воображение и противоречащие всем международным требованиям, имеют систематизированный и общераспространенный характер, начиная от органов политической власти до деятелей культуры и спорта. Защитник прав человека Армении также имеет необходимые доказательства, подтверждающие эти факты. После окончания боевых действий пытки и бесчеловечное обращение азербайджанскими вооруженными силами по отношению к пленным армянской стороны получили новые проявления: значительно увеличилось их количество и распространенность, степень тяжести.

Очевидно, что пытки и жестокость осуществляются, а также снимаются на камеру представителями вооруженных сил Азербайджана, действия которых только поощряются. Вопрос освобождения и обеспечения безопасного возвращения пленных, обмена телами погибших, в создавшихся условиях стал требующим срочного, сиюминутного решения. Следовательно, обращаюсь к международному сообществу и особенно к иностранным структурам, имеющим мандат защиты права человека: используя максимальные возможности, необходимо предпринять реальные шаги для срочного решения данной проблемы, с целью освобождения людей из бесчеловечного, жестокого плена и тяжелейших военных преступлений", - говорится в сообщении.