В Ереван прилетает второй самолет с гуманитарной помощью от Франции

Второй самолет с гуманитарной помощью от Франции прибудет в Ереван 27 ноября.

Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Франции в Армении.

На нем в Ереван прилетят и представители МИД Франции, в частности, директор Кризисного центра МИД Франции Эрик Шевалье, а также представители общественных организаций, в частности, известный французский футболист с армянскими корнями, победитель чемпионата мира 1998 года Юрий Джоркаефф.

Передача гуманитарного груза состоится 27 ноября. 28 ноября медицинские принадлежности будут переданы медицинскому центру “Эребуни” и Национальному ожоговому центру. На пресс-конференции в посольстве Франции будут подведены итоги работы и представлены будущие программы.

Первый самолет с гуманитарной помощью из Франции прибыл в Ереван 22 ноября. Самолет, арендованный Кризисным центром МИД Франции, доставил медицинское оборудование, лекарства для повышения потенциала системы здравоохранения Армении, а также предметы первой необходимости для лиц, перемещенных из Нагорного Карабаха в Армению.