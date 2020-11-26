Гуманитарная помощь из России передается населению Арцаха

Группа МЧС России, осуществляющая гуманитарную миссию в Арцахе, завершила разгрузку полученного груза.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, в настоящее время идет раздача грузов по жилым домам и социальным объектам.

По словам представителя министерства градостроительства Арцаха Карена Багиняна, полученные древесина и стекла помогут городу быстро восстановиться, до наступления холодных дней.

Ранее сотрудники МЧС РФ совместно с представителями мэрий оценили ущерб, нанесенный инфраструктурам Степанакерта, Мартакерта, Мартуни и Аскерана.

Исследовано 43 населенных пункта, более 2 006 объектов, из которых более 2 004 - жилые дома, в том числе многоквартирные и более 220 социальные объекты. Осмотр поврежденных зданий уже завершен. Кроме того, МЧС РФ провело мероприятия и по благоустройству лагеря для спасателей, организовало размещение личного состава и техники. С 16 ноября МЧС России осушествляет миссию по оказанию необходимой помощи гражданскому населению.