Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян коснулся программ поддержки, реализуемых для наших соотечественников из Арцаха, отметив, что утверждены два мероприятия, бенефициарами которых являются не семьи, а отдельные лица. “То есть в рамках этих двух мероприятий несколько человек из одной семьи могут быть бенефициарами мероприятия. Мы обсуждаем и в ближайшее время примем мероприятие для лишившихся домов граждан. И здесь тоже бенефициарами мероприятия будут отдельные лица, а не семьи.

Здесь мы просто надеемся, что вместе с правительством Арцаха мы как можно скорее проведем подсчет, чтобы мы могли правильно описать программу, чтобы она правильно работала. В ближайшее время также будут реализованы другие программы поддержки. Но я хочу сказать, что тенденция этих программ будет такова, что наши соотечественники из Арцаха как можно скорее вернулись в Арцах и жили в Арцахе. Таким будет содержательное направление наших программ, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы поддержать их в этом вопросе”, - отметил премьер-министр.

На заседании правительства министр здравоохранения Арсен Торосян представил статистику по коронавирусу, отметив, что текущая ситуация относительно стабильная и немного улучшилась. При этом система здравоохранения всегда готова к решению поставленной перед ней проблемы. Премьер-министру были представлены постоянные работы по приобретению вакцины.

Исполнительная власть приняла решение утвердить инвестиционную программу в размере 10 млн долларов, которая предусматривает организацию парка и строительство многофункционального центра.

Предусмотренный на 2020 год план дорожного строительства выполнен полностью, построены дороги протяженностью 550 км. Никол Пашинян подчеркнул важность исполнения плана на 2020 год и отметил, что нужно сделать все, чтобы капитальные инвестиции были максимально эффективными.

Решением правительства Месроп Месропян назначен губернатором Котайкской области Республики Армения.