Палестинские власти ведут переговоры с Москвой о приобретении российской вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Российская вакцина давно нам известна, мы следим за тем, как идут исследования, и ждем, когда начнется вакцинация в РФ. На данный момент мы ведем переговоры с Москвой о приобретении препарата", - сказал Нофаль, отвечая на вопрос издания, заинтересована ли Палестина в закупке вакцины "Спутник V".

Посол отметил, что его страна ведет переговоры и о том, чтобы после получения российской вакцины самим воспроизводить ее в палестинских медицинских учреждениях, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Но чтобы привезти препарат, нужно получить разрешение Израиля, израильского Минздрава. Согласно моей информации, они не собираются создавать свою вакцину в средней перспективе. Они планируют приобрести препараты из США, из России. Будем следить (за развитием событий - ИФ)", - пояснил Нофаль.

Посол в беседе с газетой также напомнил, что две недели назад Россия прислала в Палестину шесть докторов для обучения местных медиков методам борьбы с коронавирусной инфекцией.