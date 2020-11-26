В селе Аканаберд Шаумянского района идет сев озимых, на повестке программа восстановления села Чарек

В беседе с «Арменпресс» главы общин Чаректар и Аканаберд Шаумянского района Арцаха подтвердили, что эти села остаются полностью в пределах границ Арцаха.

В частности, глава общины Чаректар Камо Цаканян сообщил, что почти все жители Чаректара, проживающие в городах Раздан, Цахкадзор, Чаренцаван, проявили интерес и обратились с просьбой о возвращении в село.

“После окончания войны была информация, что село, наряду с другими населенными пунктами Шаумяна переходит под контроль вооруженных сил Азербайджана. Большинство мужчин были на передовой. После того, как жители Чаректара уехали большая часть села была разграблена, а дома подожжены. Из примерно 55 домов сохранилось только 10%. Я вчера был в деревне. Сейчас я в Степанакерте, чтобы с компетентными структурами обсудить программы восстановления села”, - сказал руководитель общины Чаректара, добавив, что завтра будет более точная информация о восстановлении села.

Глава общины Аканаберд Гамлет Сайилян также подтвердил, что их село остается в пределах Арцаха. Он сообщил, что все 550 частных домов и имущество жителей села остались целыми и невредимыми.

“В настоящее время с компетентными структурами мы обсуждаем программы развития села. Наша цель - отремонтировать 7 - 8 домов, владельцы которых давно там не проживают. Мы хотим разместить жителей соседних сел у нас. Мы получили от правительства строительные материалы. Для начала ремонтных работ не хватает лишь людей. В настоящее время в селе около 200 жителей, они заняты севом озимых”, - сказал глава села, добавив, что правительство землепользователям оказывает бесплатную помощь, предоставляя семена и дизельное топливо.

Глава общины призывает жителей Аканаберда вернуться и восстановить свое село. По его словам, в настоящее время в Аканаберде есть и электричество и телефонная связь. Ведутся работы по восстановлению интернета.

“Из села ничего не пропало, ни одной иголки. Мужчины оставались здесь и присматривали за всем. По возвращении у наших жителей не будет проблем ни с отоплением, ни с безопасностью. Я видел это собственными глазами и заверяю вас, что наша армия стоит на границе”, - уверяет мэр, вновь призывая своих односельчан вернуться, чтобы позаботиться о своих домах и своем имуществе.