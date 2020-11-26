Начались работы по капитальному ремонту дороги Гарни-Ланджазат

Ремонтные работы дороги Гарни-Ланжазат при финансировании Фонда территориального развития и Всемирного банка уже начаты. Как передает «Арменпресс», администрация Араратской области сообщает, что единственная стратегически важная короткая дорога, соединяющая Араратскую и Котайкскую области, составляет в общей сложности 18 км, из которых 10 км проходят по территории Араратской области и 8 км - по Котайкской.

Ремонт этой дороги будет иметь важное значение и для развития туризма.