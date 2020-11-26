Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19

Тегеран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.

"Специалисты и чиновники нашей страны к настоящему моменту провели переговоры и сотрудничают с российским производителем вакцины, в настоящий момент идет рассмотрение документов", - сказала она, не назвав, с каким именно производителем идет кооперация.

По ее словам, "планируется визит по приглашению российской стороны".

В конце сентября посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Тегеран намерен сотрудничать с Москвой по производству вакцины от COVID-19, по этой теме ведутся консультации, отметив, что возможно подписание соглашения по совместному производству вакцины.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.