Народ должен решать, с кем строить свое будущее: премьер-министр коснулся предстоящих программ

Никол Пашинян подчеркивает, что необходимо создать гарантии дальнейшего продолжения реформ в Армении, более того, повестка дня реформ должна быть расширена в связи с появившимися новыми вызовами. Как сообщает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян заявил на заседании правительства.

“Наряду с решением самых насущных проблем, должен происходить процесс выявления, выяснения и анализа причин произошедшего, армянское общество должно получить четкие ответы относительно того, что произошло и почему. Люди должны знать истину и иметь возможность принимать решения. Соответственно, наша важнейшая задача, важнейшая задача правительства - сохранить у граждан Республики Армения чувство хозяина своей страны. Гражданин Республики Армения должен быть уверен, что он настоящий хозяин положения, он должен строить свое будущее на этом чувстве. Люди должны решить, с кем строить это будущее, кто какую роль будет иметь в этом будущем”, - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что творческий потенциал армянского народа неисчерпаем, наша следующая возможная задача - направить этот потенциал на построение нового будущего. «Мы не должны позволить убить веру в это будущее, наша повседневная работа должна быть направлена на укрепление и развитие этой веры”, - подчеркнул Пашинян.