Турки будут искать союзников, и когда ничего не останется, нападут и на своих союзников

“Айастани Анрапетутюн”/«Арменпресс»

Мы и сами не до конца поняли, что же произошло в Республике Арцах. Многие вопросы остались без ответа, многие события не были объяснены, на арену было выброшено много “желаемых” гипотез, что мы пока можем не сдавать ту или иную территорию… И вот финальная картина, 25 ноября мы сдали Карвачар…

То, что произошло, не укладывается в представлениях арцахских армян о собственном будущем. Если вспомнить историю этого региона, то будет понятно, что армяне Арцаха за последние 300 лет не раз брали в руки оружие, чтобы побороться за свою свободу, чтобы избежать политики истребления или ассимиляции со стороны тюркоязычных племен.

Люди могут этого не знать, но СМИ, которые несут ответственность за распространение точной информации, должны были говорить правду. Даже если образованные, подготовленные журналисты, специализирующиеся на истории той или иной области, к своему большому стыду не знали реальной истории, они должны были взять в руки исторические источники, изучать то, что произошло, и лишь после этого озвучивать оценки. Потому что суждения журналистов должны основываться на жизни людей, а не на нефтедолларах.

Во время Арцахской войны я часто следил за публикациями мировой прессы, даже в статьях, не отвечающих интересам армянского народа, пытался найти долю правды. Если бы исторические события интерпретировались бы с совершенно другой точки зрения, это можно было бы понять, но когда выдумывалась ложь для оправдания собственного эгоистичного подхода … Подсознательно на этой планете вы не найдете места, где можно жить и отдыхать. В “параде” таких ценностей человек остается в стороне и ищет место, за которое можно зацепиться, чтобы не быть выброшенным с этой планеты, на которой самое лучшее и самое приятное - это запах нефти.

И вопрос - куда движется наш мир, стоит перед человечеством со всей остротой.

То, что есть в Арцахе, его исторические и культурные памятники, разбросанные по всему региону, лишь доказывают, что национально-освободительное движение 1990-х годов еще не завершило объединительную работу, то есть не накопило под одной крышей армянские культурные ценности. И теперь это все обречено. Город Тигранакерт, который мы не успели полностью раскопать, уже обречен на разрушение. Мы не смогли спасти город Тиграна. Нашему врагу это не нужно, но он хочет забрать это, чтобы лишить нас наших духовных сил. Не имеет никакого значения, что история говорит об обратном, они ничего не понимают. Важно лишь то, чтобы у армян не осталось ничего, что напоминало бы об их могущественном прошлом и давало бы видение построения более сильного будущего. И для этого турки хозяевам мира будут посылать дары в виде нефти и икры.

Пока в этом мире остается хоть что-то, что можно завоевать, турок не изменится. На своем пути он будет искать союзников, а когда ничего не останется, нападет и на своих союзников.

Александр Великий остался в анналах истории не из-за своих достижений, а потому, что он принес эллинизм на Восток. Турки в 1453 году захватили Константинополь, превратили его в Стамбул, но и по сегодняшний день им нечего распространять, они занимались только разрушениями и культурными грабежами. Восток выброшен из орбиты развития, и сегодня он должен дать ответ, какие народы могут быть вовлечены в развитие и распространение культуры в этом регионе и давать гарантию мира. Пока запах масла еще не полностью завладел миром и не поглотил его. И если вы способны представить себе другую перспективу в этой ситуации, вспомните смех Алиева и его террористов ...

Ишхан КИШМИРЯН

Статья переведена с сокращениями, полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1035920.html