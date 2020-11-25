Умер Диего Марадона

Скончался чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил аргентинский телеканал TN.

Ему было 60 лет.

Он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. Марадона был выписан 12 ноября.