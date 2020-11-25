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Ара Сагателян назвал причины его вызова в ССС

Ара Сагателян назвал причины его вызова в ССС

Бывший руководитель аппарата НС Армении Ара Сагателян вызван в качестве свидетеля в Специальную следственную службу в связи с беспорядками, произошедшими в ночь на 10 ноября в городе Ереван. Как сообщает Арменпресс, Сагателян сказал об этом в беседе с журналистами перед зданием ССС.

«Меня вызвали по уголовному делу, связанному с организацией митингов и массовыми беспорядками в здании правительства, к которым я не имею никакого отношения, но на допросе были вопросы, не имеющие отношения к делу, поэтому я отказался от дачи показаний. Я был вызван в качестве свидетеля», - сказал Сагателян.


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