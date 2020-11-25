Комиссия НС вынесла отрицательное заключение по вопросу об отмене военного положения

Постоянная комиссия Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности вынесла отрицательное заключение по вопросу об отмене объявленного в Армении военного положения. Как сообщает Арменпресс, проект решения об отмене военного положения представила фракция «Просвещенная Армения».

Представитель правительства, замминистра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что необходимо осторожно относиться к полной отмене военного положения, а председатель комиссии Андраник Кочарян предложил отложить обсуждение этого вопроса на неделю.

По результатам голосования комиссии проект решения НС «Об отмене военного положения» получил отрицательное заключение. Вопрос о его включении в повестку внеочередного заседания парламента будет обсужден 26 ноября, в 11:00.