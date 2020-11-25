Совет Национального собрания Армении созвал внеочередное заседание

Совет Национального собрания Республики Армения созвал внеочередное заседание.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Парламента.

“Совет принял решение о внесении изменений в Постановление Совета НС 004-А от 6 февраля 2019 года, согласно которому Алексей Сандыков из той же фракции заменит члена парламентской фракции “Мой шаг” Вараздата Карапетяна в составе делегации НС в Межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств”, - говорит сообщении.

Внеочередное заседание Совета НС прошло под председательством заместителя председателя НС Лены Назарян.

25 ноября член фракции “Мой шаг” Вараздат Карапетян объявил о своем выходе из Парламента в связи с переходом на другую работу.