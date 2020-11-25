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Совет Национального собрания Армении созвал внеочередное заседание

Совет Национального собрания Армении созвал внеочередное заседание

Совет Национального собрания Республики Армения созвал внеочередное заседание.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Парламента.

“Совет принял решение о внесении изменений в Постановление Совета НС 004-А от 6 февраля 2019 года, согласно которому Алексей Сандыков из той же фракции заменит члена парламентской фракции “Мой шаг” Вараздата Карапетяна в составе делегации НС  в Межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств”, - говорит сообщении.

Внеочередное заседание Совета НС прошло под председательством заместителя председателя НС Лены Назарян.

25 ноября член фракции “Мой шаг” Вараздат Карапетян объявил о своем выходе из Парламента в связи с переходом на другую работу.


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