Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Вараздат Карапетян подал заявление об отказе от депутатского мандата

Вараздат Карапетян подал заявление об отказе от депутатского мандата

Член фракции “Мой шаг” Вараздат Карапетян подал заявление о сложении депутатского мандата.

Как сообщает Арменпресс, об этом Карапетян написал на своей странице в Facebook.

“С 4 декабря я приступаю к исполнению обязанностей торгового представителя Армении в Китае. Сейчас, как никогда, Армении нужны новые связи, рынки, возможности, новые инвестиции.

В ближайшее время представлю бизнесменам последовательность наших совместных действий.

Уважаемые жители Гегаркуника, продолжайте присылать мне свои вопросы, касающиеся ваших проблем. Я постараюсь по мере возможности способствовать их решению”, - написал Карапетян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации