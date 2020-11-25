Вараздат Карапетян подал заявление об отказе от депутатского мандата

Член фракции “Мой шаг” Вараздат Карапетян подал заявление о сложении депутатского мандата.

Как сообщает Арменпресс, об этом Карапетян написал на своей странице в Facebook.

“С 4 декабря я приступаю к исполнению обязанностей торгового представителя Армении в Китае. Сейчас, как никогда, Армении нужны новые связи, рынки, возможности, новые инвестиции.

В ближайшее время представлю бизнесменам последовательность наших совместных действий.

Уважаемые жители Гегаркуника, продолжайте присылать мне свои вопросы, касающиеся ваших проблем. Я постараюсь по мере возможности способствовать их решению”, - написал Карапетян.