Вараздат Карапетян подал заявление об отказе от депутатского мандата
14:23, 25 Ноябрь, 2020
Член фракции “Мой шаг” Вараздат Карапетян подал заявление о сложении депутатского мандата.
Как сообщает Арменпресс, об этом Карапетян написал на своей странице в Facebook.
“С 4 декабря я приступаю к исполнению обязанностей торгового представителя Армении в Китае. Сейчас, как никогда, Армении нужны новые связи, рынки, возможности, новые инвестиции.
В ближайшее время представлю бизнесменам последовательность наших совместных действий.
Уважаемые жители Гегаркуника, продолжайте присылать мне свои вопросы, касающиеся ваших проблем. Я постараюсь по мере возможности способствовать их решению”, - написал Карапетян.
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