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МЧС РФ для осуществления гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе направит дополнительную группу

МЧС РФ для осуществления гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе направит дополнительную группу

 МЧС России в Нагорный Карабах для осуществления гуманитарной миссии отправит дополнительную группу служащих.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сообщение МЧС России, 25 ноября очередной самолет МЧС России Ил-76 со спасателями вылетел в Нагорный Карабах.

“Группа обеспечена всем необходимым оборудованием, а также средствами, необходимыми для   комфортного пребывания российских спасателей на этой территории. Специалисты провозят с собой лодки, световые башни и генераторы”, - говорится в сообщении МЧС РФ.


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