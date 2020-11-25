МЧС РФ для осуществления гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе направит дополнительную группу
13:24, 25 Ноябрь, 2020
МЧС России в Нагорный Карабах для осуществления гуманитарной миссии отправит дополнительную группу служащих.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сообщение МЧС России, 25 ноября очередной самолет МЧС России Ил-76 со спасателями вылетел в Нагорный Карабах.
“Группа обеспечена всем необходимым оборудованием, а также средствами, необходимыми для комфортного пребывания российских спасателей на этой территории. Специалисты провозят с собой лодки, световые башни и генераторы”, - говорится в сообщении МЧС РФ.
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