Маилян с делегацией МККК обсудил вопросы, связанные с поиском без вести пропавших военнослужаших

24 ноября министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял делегацию Международного комитета Красного Креста (МККК) во главе с высокопоставленным представителем миссии МККК Паскалем Хундом. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Арцах.

На встрече был обсужден ряд вопросов, связанных с выводом тел армянских военнослужащих, погибших в дни войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах с 27 сентября, с поисками без вести пропавших, с военнопленными и с их освобождением. Масис Маилян придал особую важность реализации работ по указанным направлениям в кратчайшие сроки.

В завершение встречи Паскаль Хунд проинформировал о гуманитарной помощи, оказываемой гражданскому населению Арцахским офисом МККК в сотрудничестве с государственными структурами республики.