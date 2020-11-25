Цены на цветные металлы - 24-11-20

ЛОНДОН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.50% и составила 1985.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.54% и составила 7233.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.17% и составила 2006.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.04% и составила 16065.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.27% и составила 18790.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.75% и составила 2768.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.08% и составила 20172.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32390.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.