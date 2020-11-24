Глава МИД Армении и заместитель госсекретаря США обсудили нагорно-карабахский конфликт
20:20, 24 Ноябрь, 2020
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Госдепа США, заместитель госсекретаря Биган поздравил Ара Айвазяна с назначением на должность министра иностранных дел и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества между США и Арменией.
Собеседники обсудили гуманитарную помощь США региону и усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
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