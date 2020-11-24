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Глава МИД Армении и заместитель госсекретаря США обсудили нагорно-карабахский конфликт

Глава МИД Армении и заместитель госсекретаря США обсудили нагорно-карабахский конфликт

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Госдепа США, заместитель госсекретаря Биган поздравил Ара Айвазяна с назначением на должность министра иностранных дел и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества между США и Арменией. 

Собеседники обсудили гуманитарную помощь США региону и усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.


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