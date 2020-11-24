Глава МИД Армении и заместитель госсекретаря США обсудили нагорно-карабахский конфликт

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Госдепа США, заместитель госсекретаря Биган поздравил Ара Айвазяна с назначением на должность министра иностранных дел и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества между США и Арменией.

Собеседники обсудили гуманитарную помощь США региону и усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.