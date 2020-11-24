Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном итоги поездки российской делегации в Баку и Ереван

Владимир Путин 23 и 24 ноября провёл телефонные разговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений Заявления лидеров трёх стран от 9 ноября.

Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению.

Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.