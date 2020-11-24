Время в Ереване: 11:07:36,   24 Ноябрь

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

“Обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе с учетом усилий российской стороны по достижению полного перемирия в зоне конфликта, а также необходимости оказания гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате боевых действий”, - говорится в сообщении МИД РФ.

Достигнута договоренность продолжения диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес во всех сферах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации