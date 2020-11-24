В Армении обсуждаются правовые процессы по вопросу использования Азербайджаном наемников

Под руководством Министра юстиции Рустама Бадасяна 24 ноября состоялось рабочее обсуждение, посвященное координации внутригосударственных и внешних правовых процессов в связи с использованием во время Арцахской войны со стороны Турции и Азербайджана наемников и иностранных террористов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

В обсуждении приняли участие заместитель генерального прокурора Республики Армения, представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека, представители Следственного комитета, Службы национальной безопасности, Центрального банка и офиса Защитника прав человека.

Были обсуждены вопросы международной правовой взаимопомощи и координации внешних правовых процессов.

Была достигнута договоренность продолжать работы в таком формате.