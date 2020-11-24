В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов

Несколько сотен рейсов были отменены во вторник в аэропортах китайских городов Шанхай и Тяньцзинь из-за обнаружения случаев коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Global Times.

Всего было отменено не менее 436 рейсов в Международный аэропорт "Пудун" в Шанхае и из него, а также 165 рейсов на прилет в аэропорт Тяньцзиня "Биньхай" и вылет из него.

Уточняется, что за последние дни в этих двух городах медики выявили несколько случаев COVID-19.

В ночь на понедельник в китайских социальных сетях стали стремительно распространяться видеозаписи из международного аэропорта "Пудун", где скопилось множество людей, которых, судя по видео, не выпускали из аэропорта. Однако в местных СМИ, а также в официальных аккаунтах правительства города в соцсетях было опубликовано одинаковое сообщение о том, что на парковке аэропорта организован пункт проведения ПЦР-тестов для всех "соответствующих" лиц. В соцсетях также сообщалось, что тест должны пройти все, кто находился в аэропорту, включая пассажиров.

Позже на пресс-конференции в понедельник замглавы Shanghai Airport (Group) Чжоу Цзюньлун заявил, что подтвержденные случаи COVID-19 связаны только с грузовым терминалом аэропорта Пудун в Шанхае, и проверены были именно сотрудники, работающие в грузовой зоне воздушной гавани.