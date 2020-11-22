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В Гегаркунике и Лори местами гололед. Ларс закрыт для грузовиков  

В Гегаркунике и Лори местами гололед. Ларс закрыт для грузовиков  

Дороги на территории Армении проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Гегаркуникской и Лорийской областях на  дорогах  местами гололед.

В городах Горис и Сисиан Сюниксого региона наблюдаются осадки в виде мокрого снега и туман.

В городе Джермук Вайодзорского региона наблюдаются осадки в виде снега.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с осадками автодорога Степанцминда-Ларс закрыта  для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.


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