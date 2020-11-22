В Гегаркунике и Лори местами гололед. Ларс закрыт для грузовиков  

Дороги на территории Армении проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Гегаркуникской и Лорийской областях на дорогах местами гололед.

В городах Горис и Сисиан Сюниксого региона наблюдаются осадки в виде мокрого снега и туман.

В городе Джермук Вайодзорского региона наблюдаются осадки в виде снега.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с осадками автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.