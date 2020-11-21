Российские миротворцы начали доставлять воду жителям Карабаха  

Миротворческая миссия России начала оказывать гуманитарную помощь населению Карабаха, доставляя воду в три населённых пункта Аскеранского района, где пересохли колодцы.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости” об этом заявил журналистам офицер продовольственного управления майор Дмитрий Пашкин.

"Миротворческие силы предназначены не только для сдерживания конфликтующих сторон, но и для оказания помощи местному населению. В адрес нашего командования поступило обращение администрации Аскеранского района по вопросу отсутствия чистой питьевой воды. Поэтому мы здесь, мы приехали помогать. Это не разовая акция, мы будем систематически помогать местному населению в подвозе чистой питьевой воды", - сообщил Пашкин.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.