Премьер-министр Никол Пашинян направил соболезнования по случаю кончины Риты Саргсян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С прискорбием узнал о безвременной кончине Риты Саргсян, супруги третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна.

В качестве председателя попечительского совета фонда “Подари жизнь” г-жа Саргсян сыграла важную роль в поддержке армянских детей, борющихся с раком крови, помогая решать ряд проблем в сфере детского здравоохранения. В результате ее деятельности были реконструированы здравоохранительные и образовательные учреждения.

Г-жа Саргсян также проводила достойную высокой оценки социально-общественную деятельность, способствовала активизации культурной жизни.

От имени нашей семьи выражаю соболезнования скорбящей семье Саргсянов”.