Лавров заявил о наличии попыток затормозить выполнение заявления по Карабаху

Россия ощущает наличие попыток затормозить выполнение заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и не позволить ему состояться полностью. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, посвященном российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

"Есть, к сожалению, тенденция - мы ее чувствуем, - которая направлена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется. Попытки изменить характер миротворческой операции мы тоже наблюдаем, пока подспудные, но они тоже имеют место", - сказал Лавров.

Он добавил, что МИД совместно с Минобороны, МЧС и российскими пограничниками участвует в оценке ситуации на земле. "[Мы] коррелируем соответствующим образом те сигналы, которые посылаем международным организациям, поощряя их как можно активнее предлагать свои возможности для скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, вопросов сохранения культурного наследия в зоне конфликта", - отметил глава российского дипведомства.